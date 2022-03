Sýndesi par Lucas Corcuera : Exposition dessins et peintures Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Sýndesi par Lucas Corcuera : Exposition dessins et peintures Agen, 2 avril 2022, Agen. Sýndesi par Lucas Corcuera : Exposition dessins et peintures Agen

2022-04-02 14:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Lucas Corcuera est un dessinateur agenais. Parti à l'aventure pour se nourrir du savoir-faire technique des anciens maîtres, il est revenu aujourd'hui se confronter à ses racines afin de raconter ses propres histoires visuelles. À l'aide de la plume et du pinceau, il explore les territoires mystérieux de l'imaginaire, oscillant constamment entre réalité et fiction. Il s'installe aujourd'hui dans l'espace de coworking de La Fontaine au 108 Boulevard Carnot à Agen. De la rencontre avec ce tiers-lieu qui rassemble les gens et les savoir-faire naquit le projet de l'exposition Sýndesi ! A travers cette exposition de dessins et de peintures énigmatiques, plongez dans un univers qui mêle science-fiction, fantasy et réalité dans lequel se démènent des personnages qui semblent connectés par un étrange lien…

