Syncrasie x Roxane Bizarre Les Disquaires Paris, mardi 19 mars 2024.

Roxane Bizarre est un duo de blues psychédélique.

Syncrasie : de l’électroparlant dystopique entêtant

ROXANE BIZARRE

Roxane Bizarre est un duo de blues psychédélique. Un cocktail thérapeutique, entre la pop psychédélique des Beatles et le blues poétique français de Jacques Higelin. Le tout relevé par une touche de groove aux influences de la Nouvelle Orléans. Jeux de mots bizarres, dissonances, aventures tragiques et ironie du sort… Leurs chansons sont des kaléidoscopes de névroses et de rêves. Elles nous invitent à célébrer nos paradoxes et à danser avec nos blessures. Le spleen devient un sujet burlesque. C’est la fête au milieu des catastrophes.

SYNCRASIE

Syncrasie, c’est de la voix parlée sur un foisonnement électro-acoustique aux tonalités entêtantes.

Un slogan : Sentimental Mazout ! Un programme : matérialiser le subconscient d’une population foutue. C’est du Michel Houellebecq rendu digestible par Kraftwerk, Gaston Lagaffe s’adonnant au réalisme soviétique.

Le spectacle s’organise comme un drame en questions-réponses, et installe un imaginaire néo-gothique impérieux, troué de ferventes échappées dans l’espace. La voix d’un thérémine s’élève de temps à autre, comme un aveugle sifflant dans les boulevard d’une capitale récemment disparue.

