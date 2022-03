Syncopes ou les absences du photographe Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Syncopes ou les absences du photographe

Au théâtre, en face d'une construction qui se développe dans l'espace et le temps, le photographe travaille à la manière d'un traducteur. Les inévitables transformations de la représentation qu'opère la photographie transposent ses sensations de spectateur. Montrer des photographies de théâtre ou de danse, c'est tenter de raconter l'expérience d'un spectateur particulier, le photographe, avec ses moments d'absence, d'abandon et parfois de jubilation : lorsque dans le viseur s'ordonne par surprise une image, lorsque les relations entre les corps sur le plateau sont, encore de façon imaginaire, mis en tension par leur réduction à une surface, ou lorsque ensuite dans le noir du laboratoire apparait l'imprévu. Alors le fait de photographier enrichit la perception du travail théâtral.

Exposition photographique de Michel Jacquelin au Théâtre du Bois de l'Aune

