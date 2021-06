Syncopation Society Orchestra Base 24, 21 juin 2021-21 juin 2021, Berlin.

Syncopation Society Orchestra

Base 24, le lundi 21 juin à 16:00

Das [Syncopation Society Orchestra](https://syncopation.de/bands/syncopation-society-orchestra/) wird bei der Fête de la Musique live dabei sein mit 10 Musiker*innen des internationalen Musik Kollektivs Syncopation Society. Über den Winter hat das Kollektiv zusammen mit lokalen Partnern das Projekt [BackBeat Jazz Academy](https://syncopation.de/backbeat-jazz-academy/) ins Leben gerufen, um Jugendlichen im Stadtteil Altglienicke den New Orleans Jazz näher zu bringen. Vorerste musste das Projekt online starten, bis nun ein Treffen in Präsens möglich ist. Zu diesem Konzert der Fête de la musique werden Musiker*innen, die entweder online oder persönlich an dem Projekt teilgenommen haben, endlich die Gelegenheit haben den Kindern zu zeigen, wie eine komplette Big Band aussieht und klingt. Die Big Band selber ist eine Sammlung einzelner Musiker*innen zahlreicher Berliner Swing-Bands. Sie ist jung und wild, spielt aber ein sehr altes Repertoire aus den frühen 20er Jahren. Eins der entscheidenden Ziele der Syncopation Society ist es, auf diese Musik wieder aufmerksam zu machen, die in Berlin, in Deutschland und in ganz Europa in den letzten Jahren eine lebendige Tanzszene entwickelt hat. Der Mann, der die Arrangements beigesteuert hat, ist ebenfalls ein Berliner, Claus Jacobi (73). Er hat diese Musik nach Gehör auf Basis alter Schellackplatten transkribiert und so können diese raren Schätze großer Jazz-Legenden endlich wieder lebendig werden. Live auf Twitch.tv ab 16:00 – [[https://www.twitch.tv/syncopationsociety](https://www.twitch.tv/syncopationsociety)](https://www.twitch.tv/syncopationsociety)

Das (https://syncopation.de/bands/syncopationsocietyorchestra/) wird bei der Fête de la Musique live dabei sein mit 10 Musikerinnen des internationalen…

Base 24 Ortolfstraße 184, 12527 Berlin Altglienicke



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T16:00:00 2021-06-21T17:00:00