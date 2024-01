Synchroniser et désynchroniser l’action La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale Alfortville, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

Soirée entre musique et science, sur le thème de la synchronisation, avec l’ensemble MILESDAVISQUINTETORCHESTRA!, dans le cadre du cycle Fictions-Science.

Les Fictions-Science sont une plongée dans le vif de la science et de l’art qui se font aujourd’hui. Conçu par la Bibliothèque publique d’information, La Parole-Centre Pompidou et l’Ircam, ce cycle de rencontres réunit artistes, scientifiques et grand public pour nous projeter dans un futur proche, qui est notre présent, par le biais d’innovations en cours, et de leurs effets déflagrants ou insoupçonnés sur la société qui vient.

À l’affiche de cette nouvelle saison, et pour entrer dans une année olympique, trois rencontres sur le corps en mouvement, le corps performant, et la synchronisation désynchronisation du mouvement.

Nous sommes irrésistiblement poussés à agir de manière similaire aux autres. Cette disposition à l’imitation et à la synchronisation, à petite comme à grande échelle, sous-tend de fait un large ensemble de nos actions collectives, mais celle-ci n’est pas souhaitable dans tous les contextes, en particulier les contextes qui valorisent certaines formes d’imprévisibilité, que ce soit pour des raisons stratégiques ou pour des raisons esthétiques. La qualité d’un groupe se mesure donc autant à l’aune de sa cohésion qu’à sa capacité à faire coexister des comportements singuliers et relativement indépendants les uns des autres dans la conduite de l’action. Mais si la recherche sur la cognition sociale s’est déjà largement penchée sur les mécanismes qui président à l’alignement plus ou moins automatique de nos actions, nous en savons encore très peu sur les facteurs qui nous permettent de résister à ces mécanismes.

C’est cette question qui a guidé le travail de recherche-création mené conjointement par une équipe de trois chercheurs et les membres du MILESDAVISQUINTETORCHESTRA! – un ensemble proposant une musique entièrement improvisée à partir de pulsations contrariées, et qui explore les multiples effets de la désynchronisation des gestes et des flux.

Cette fiction-science, réalisée en partenariat avec le festival Sons d’Hiver, sera l’occasion de rendre compte de ce travail qui a croisé protocoles scientifiques et expérimentations artistiques, d’abord par la présentation d’une performance musicale du MILESDAVISQUINTETORCHESTRA!, puis par la projection d’un documentaire de Romain Al. consacré au projet. Un bord de plateau viendra conclure la soirée et ouvrir la discussion avec le public.

Avec :

Christine Abdnelnour saxophone

Xavier Camarasa piano

Valentin Ceccaldi violoncelle

Sylvain Darrifourcq batterie

Émilie Skrijelj accordéon

Michael Thieke clarinette

Céline Grangey ingénieure du son

Romain Al. réalisation vidéo

Frédéric Bevilacqua captation et analyse du mouvement

Clément Canonne protocoles

Thomas Wolf protocoles

La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale 18 rue Marcelin Berthelot 94140 Alfortville

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/synchroniser-et-desynchroniser-laction/ https://www.vostickets.net/billet?ID=SONSDHIVER&SPC=20672

© Romain AL.