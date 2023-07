Visitez la première synagogue orientaliste Synagogue Orientaliste Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Visitez la première synagogue orientaliste Synagogue Orientaliste Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2023, Châlons-en-Champagne. Visitez la première synagogue orientaliste Dimanche 17 septembre, 09h30, 10h30 Synagogue Orientaliste Gratuit. Inscription recommandée Dans le cadre de l’étude d’inventaire du patrimoine juif en Grand Est, venez découvrir la synagogue de Châlons-en-Champagne, première synagogue orientaliste de la Marne. Histoire, architecture et mobilier de cet édifice, récemment retenue pour une inscription au titre des Monuments Historique, vous seront décryptés. Synagogue Orientaliste 21 Rue Lochet, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « inventairepatrimoines@grandest.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 70 85 91 »}] La synagogue orientaliste de Châlons-en-Champagne est inaugurée en 1875. Récemment elle a été retenue pour une inscription au titre des monuments historique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

