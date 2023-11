Versailles au Son des Orgues : Autour de Bach Synagogue de Versailles Versailles, 17 décembre 2023, Versailles.

Saskia LETHIEC, violon

Jean-Baptiste ROBIN, orgue

Johann Sebastian Bach

Prélude et fugue en la mineur BWV 543 Transcription pour violon et orgue

Preludio en mi majeur – Partita No.3 BWV 1006 pour violon seul

& Jean-Baptiste Robin, Solo No. 2 pour orgue et violon

JS Bach Gavotte en Rondeau en mi majeur – Partita No.3 BWV 1006

& JB Robin Solo No. 3 pour orgue

Georg Friedrich Haendel

Sarabande et variations

& JS BACH Sarabande en ré mineur – Partita No.2 BWV 1004 pour violon

Choral : Komm, heiliger Geist, Herre Gott

Prélude et fugue BWV 541 en sol majeur pour orgue

Sonate en trio No.5 BWV 529 – Adagio Transcription pour violon et orgue

Jean-Baptiste Robin Au-delà

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 Transcription pour violon et orgue

Synagogue de Versailles 10, rue de Albert Joly – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

