Découvrez l’architecture contrastée d’une synagogue et de son centre d’art contemporain Dimanche 17 septembre, 11h00, 16h00 Synagogue de Delme – Centre d’art contemporain Entrée libre, sur inscription

Entre patrimoine religieux et patrimoine contemporain, découvrez deux architectures très contrastées : une ancienne synagogue de style oriental, transformée en centre d’art contemporain et la commande publique Gue(ho)st House, sculpture-architecture exceptionnelle réalisée par Berdaguer & Péjus.

Le parcours se poursuit avec la visite commentée de l’exposition Josy’s Club des artistes Pierre-Olivier Arnaud et Denis Savary dans la synagogue.

Le centre d'art de Delme est situé dans une ancienne synagogue de style oriental, construite à la fin du XIXe siècle. Partiellement détruite pendant la guerre, elle est reconstruite à la fin des années 1940. Faute de pratiquants, elle cesse de fonctionner en tant que lieu de culte et devient centre d'art dédié à la création contemporaine en 1993. Les artistes en ont fait la renommée par des créations exceptionnelles, pensées spécialement pour cette architecture.

En 2012, est inaugurée une œuvre architecturale conçue par les artistes Berdaguer et Péjus, qui transforment une maison voisine en sculpture aux allures fantasmagoriques, la Gue(ho)st House. Depuis Paris (en train 90 mins) : TGV Est, arrivée Metz ou Nancy Depuis Metz (en voiture, 30 mins) : D955, ancienne route de Strasbourg Depuis Nancy (en voiture, 30 mins) : N74 vers Château-Salins puis D955 direction Metz.

