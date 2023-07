Reconsidérez l’espace urbain dans une synagogue devenue centre d’art Synagogue de Delme – Centre d’art contemporain Delme, 16 septembre 2023, Delme.

La marche est au cœur du processus artistique de Denis Savary et de Pierre-Olivier Arnaud. Ils arpentent les villes, observent façades, vitrines et mobilier urbain, en prêtant attention à certains éléments, ceux en marge, appartenant à un entre-deux, entre passé et présent. L’esthétique de l’exposition découle d’une base iconographique que les artistes ont constitué suite à leurs déambulations dans l’espace urbain. Josy’s Club dévoile une façon singulière de considérer la ville, de l’interpréter et d’y intégrer les visiteur•euse•s. À la suite de la visite de l’exposition au centre d’art contemporain, et en lien avec le projet des artistes, la Maison de l’architecture de Lorraine propose un parcours subjectif faisant la part belle à l’architecture brutaliste, aux constructions vernaculaires, au banal et à l’anecdotique.

Cet événement est proposé en partenariat avec la Maison de l’architecture de Lorraine.

Synagogue de Delme – Centre d’art contemporain 33 rue Poincaré, 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est 03 87 01 43 42 http://www.cac-synagoguedelme.org https://www.facebook.com/SynagogueDelme;https://twitter.com/SynagogueDelme [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 01 43 42 »}, {« type »: « email », « value »: « publics@cac-synagoguedelme.org »}] Le centre d’art de Delme est situé dans une ancienne synagogue de style oriental, construite à la fin du XIXe siècle. Partiellement détruite pendant la guerre, elle est reconstruite à la fin des années 1940. Faute de pratiquants, elle cesse de fonctionner en tant que lieu de culte et devient centre d’art dédié à la création contemporaine en 1993. Les artistes en ont fait la renommée par des créations exceptionnelles, pensées spécialement pour cette architecture.

En 2012, est inaugurée une œuvre architecturale conçue par les artistes Berdaguer et Péjus, qui transforment une maison voisine en sculpture aux allures fantasmagoriques, la Gue(ho)st House. Depuis Paris (en train 90 mins) : TGV Est, arrivée Metz ou Nancy Depuis Metz (en voiture, 30 mins) : D955, ancienne route de Strasbourg Depuis Nancy (en voiture, 30 mins) : N74 vers Château-Salins puis D955 direction Metz.

