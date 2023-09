Conférence synagogue de Cavaillon Cavaillon, 16 septembre 2023, Cavaillon.

Conférence Samedi 16 septembre, 14h30 synagogue de Cavaillon Entrée libre, places limitées…

Causerie autour du nouvel an juif et de Yom Kippour

Le service Patrimoine et Musées de la ville de Cavaillon propose, à travers les collections muséales de la synagogue, d’en apprendre un peu plus sur les fêtes du nouvel an juif et de Yom Kippour qui commencent dès ce week-end des journées du Patrimoine.

Ce samedi 16 septembre marque le passage à l’année 5784 du calendrier hébraïque! C’est la fête de Roch Hachana…_Bonne année! _Shana Tova! Cependant, au-delà des festivités, les commautés juives sont invitées à faire leur examen de conscience avant le « jour du Grand Pardon », Yom Kippour, la fête la plus importante dans le judaïsme qui aura lieu les 24 et 25 septembre.

synagogue de Cavaillon Rue hébraïque 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 72 26 86

