Vaucluse Visite guidée de la synagogue synagogue de Cavaillon Cavaillon, 16 septembre 2023, Cavaillon. Visite guidée de la synagogue 16 et 17 septembre synagogue de Cavaillon Visites guidées de la Synagogue de Cavaillon à toutes les heures Chef-d’oeuvre de l’art comtadin, c’est l’une des plus remarquables maisons de prières juives connues. Reconstruite au XVIIIe, au coeur de l’ancienne « Carrière » juive de Cavaillon, elle est devenue aujourd’hui un petit musée qui surprend le visiteur par la délicatesse de ses décors baroques et rococos. A découvrir absolument!

Départ des visites à toutes les heures du week-end : 9h30, 10h30, 11h30 – 14h, 15h, 16h, 17h.

synagogue de Cavaillon Rue hébraïque 84300 Cavaillon

