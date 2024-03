SYNA AWEL en concert SALLE STEPHANE GRAPPELLI – CEDAC CIMIEZ Nice, vendredi 24 mai 2024.

One Hot Minute Tour et Imago Records présentent :SYNA AWEL EN CONCERT À L’ESPACE GRAPPELLI DARYS 1ÈRE PARTIE.Accompagnée de talentueux musiciens tels que Karim Ziad, David Aubaile et Pierre Bonnet, Syna Awel vous propose une musique du monde où ses racines berbères se fondent aux harmonies jazzy du trio qui l’accompagne. Sa musique exhale un véritable brassage de cultures puisé en partie dans les montagnes de sa Kabylie d’origine. Chantées principalement en langue amazighe mais aussi en français, ses compositions nous font voyager dans des ambiances à la fois pop et orientales (les bendirs, qraqeb et derboukas y sont pour beaucoup). En prêtant l’oreille, on entendra même quelques influences occitanes…1ère partie :Darys est un jeune mélomane multi-instrumentiste. Complètement autodidacte sur chaque instrument qu’il manie avec finesse, il compose autant qu’il réinterpréte des standards d’univers musicaux très éclectiques : Jazz, musique du Monde, hip-hop ou Soul…

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

SALLE STEPHANE GRAPPELLI – CEDAC CIMIEZ 49 AVENUE DE LA MARNE 06100 Nice 06