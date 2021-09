Paris En ligne / online Paris Symposium Sport Santé et Handicap 2021 En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans la perspective de l’accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’UVSQ souhaite promouvoir son implication scientifique sur le thème du sport santé et organise le Symposium Sport, santé et handicap. En raison des conditions sanitaires, le symposium aura lieu vendredi 24 septembre 2021 en distanciel pour l’assistance afin de se dérouler dans des conditions optimales. [Programme et informations pratiques sur le site de l’UVSQ](https://www.uvsq.fr/symposium-sport-sante-et-handicap) L’UVSQ organise un Symposium Sport Santé et Handicap le vendredi 24 septembre 2021, en distanciel. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

