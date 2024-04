Symposium reçoit André Compte-Sponville CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin Gif-sur-Yvette, lundi 8 avril 2024.

Symposium reçoit André Compte-Sponville Comment trouver le bonheur ? Qu’est-ce que l’amour ? Quelle éthique pour l’ingénieur ? Lundi 8 avril, 19h00 CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T19:00:00+02:00 – 2024-04-08T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-08T19:00:00+02:00 – 2024-04-08T20:00:00+02:00

André Comte-Sponville est un philosophe français, essayiste et maître de conférence, connu pour ses pensées et écrits philosophiques sur des sujets sociétaux.

RDV le 8 avril en amphi Michelin ou sur le direct live : https://www.youtube.com/@symposiumcs

CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Symposium est la tribune u00e9tudiante de CentraleSupu00e9lec. Nous recevons des personnalitu00e9s politiques, des entrepreneurs, des artistes et des scientifiques sur notre campus, afin du2019u00e9couter leur tu00e9moignage et de du00e9battre avec eux. Notre objectif : du00e9velopper lu2019u00e9change entre acteurs de la vie publique franu00e7aise et u00e9tudiants, afin que les futurs ingu00e9nieurs soient au coeur du du00e9bat. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Symposium CentraleSupu00e9lec », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/zyXlirxVpRyWRIUItHldE_Yw6V2AgAETYqy37-jyoCLBDvNSqqBSVSMfIZl9KChvCNtPFxP-WQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmNjthczNSMEnqSCdz3Vdaw », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@symposiumcs »}]