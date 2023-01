SYMPOSIUM – PEINTURES ET SCULPTURES Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Catégories d’Évènement: Boujan-sur-Libron

Hérault

SYMPOSIUM – PEINTURES ET SCULPTURES Boujan-sur-Libron, 6 février 2023, Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron. SYMPOSIUM – PEINTURES ET SCULPTURES Impasse Hoche Boujan-sur-Libron Hérault

2023-02-06 14:00:00 – 2023-02-10 18:00:00 Boujan-sur-Libron

Hérault Boujan-sur-Libron Venez découvrir les réalisations des peintres – Gisèle Valentin, Maryne Bessiere, Marie-France Knoerr – et des sculpteurs – Anne-Marie Perez-Narejos, Christine Granier, Maryse Adrien. Venez découvrir les réalisations des peintres – Gisèle Valentin, Maryne Bessiere, Marie-France Knoerr – et des sculpteurs – Anne-Marie Perez-Narejos, Christine Granier, Maryse Adrien. +33 4 67 09 26 40 Boujan-sur-Libron

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Boujan-sur-Libron, Hérault Autres Lieu Boujan-sur-Libron Adresse Impasse Hoche Boujan-sur-Libron Hérault Ville Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron lieuville Boujan-sur-Libron Departement Hérault

Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boujan-sur-libron-boujan-sur-libron/

SYMPOSIUM – PEINTURES ET SCULPTURES Boujan-sur-Libron 2023-02-06 was last modified: by SYMPOSIUM – PEINTURES ET SCULPTURES Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron 6 février 2023 Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron, Hérault Hérault Impasse Hoche Boujan-sur-Libron Hérault

Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Hérault