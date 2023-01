SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SCULPTURE Mirecourt Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges Symposium International de sculpture – Les Monumentales Mirecurtiennes

Pas de thème imposé cette année.

Les matériaux : – bois : Tronc de chêne de 4 mètres de haut sur environ 0.60m à 0,90 de diamètre est fourni gratuitement par l’organisation. – pierre : Grès des Vosges d’environ 2m x 0.50 x 0.50. Sculpteurs en action et exposition de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Animations concerts tous les soirs à 18h.

Buvette sculptureetcie88@gmail.com Sculpture et Cie

