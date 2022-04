SYMPOSIUM DE SCULPTURES Saint-Brevin-les-Pins, 4 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

SYMPOSIUM DE SCULPTURES Parc du Pointeau Accès Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins

2022-07-04 – 2022-07-04 Parc du Pointeau Accès Chemin de la Marine

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Pour la 3e année consécutive, la ville de Saint-Brevin-les-Pins organise un symposium de sculpture monumentale du lundi 4 au mercredi 13 juillet au niveau de la Plage Verte, boulevard de l’Océan. Pour cette édition, le thème retenu est le « Mouvement ».

Des rencontres privilégiées

Les 4 sculpteurs invités cette année : Laëtitia May Le Guelaff (métal), Yannick Robert (pierre de Tuffeau), Jacques Dumas (granit) et Bilal Hassan (bois), doivent produire une pièce unique dans le temps de leur résidence devant le public.

Véritable performance artistique mais aussi physique et technique, le symposium est, pour les sculpteurs comme pour le public, un moment privilégié de rencontres et d’échanges.

Un nouveau lieu

Si les deux premières éditions ont été organisées au sein du Parc du Pointeau, la mouture 2022 se tiendra au niveau de la Plage verte, boulevard de l’Océan, non loin de l’office de tourisme.

Pour Dorothée Pacaud, adjointe à la Culture, « nous avons choisi cet emplacement afin de donner une plus grande lisibilité à cet événement et tisser encore plus de liens avec le public et les autres partenaires ».



Des œuvres à vendre

Toutes les œuvres réalisées depuis la première édition du Symposium peuvent être achetées par des professionnels ou des particuliers. La plupart sont toujours visibles dans le Parc du Pointeau.

Renseignement auprès du service culturel de la Mairie au 02 40 64 44 44 ou par courriel : culture@saint-brevin.fr

Pour la 3e année consécutive, la ville de Saint-Brevin-les-Pins organise un symposium de sculpture monumentale du lundi 4 au mercredi 13 juillet au niveau de la Plage Verte, boulevard de l’Océan. Pour cette édition, le thème retenu est le « Mouvement ».

Des rencontres privilégiées

Les 4 sculpteurs invités cette année : Laëtitia May Le Guelaff (métal), Yannick Robert (pierre de Tuffeau), Jacques Dumas (granit) et Bilal Hassan (bois), doivent produire une pièce unique dans le temps de leur résidence devant le public.

Véritable performance artistique mais aussi physique et technique, le symposium est, pour les sculpteurs comme pour le public, un moment privilégié de rencontres et d’échanges.

Un nouveau lieu

Si les deux premières éditions ont été organisées au sein du Parc du Pointeau, la mouture 2022 se tiendra au niveau de la Plage verte, boulevard de l’Océan, non loin de l’office de tourisme.

Pour Dorothée Pacaud, adjointe à la Culture, « nous avons choisi cet emplacement afin de donner une plus grande lisibilité à cet événement et tisser encore plus de liens avec le public et les autres partenaires ».



Des œuvres à vendre

Toutes les œuvres réalisées depuis la première édition du Symposium peuvent être achetées par des professionnels ou des particuliers. La plupart sont toujours visibles dans le Parc du Pointeau.

Renseignement auprès du service culturel de la Mairie au 02 40 64 44 44 ou par courriel : culture@saint-brevin.fr

Parc du Pointeau Accès Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par