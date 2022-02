Symposium de sculptures monumentales Saint-Senoux, 30 mai 2022, Saint-Senoux.

Symposium de sculptures monumentales Saint-Senoux

2022-05-30 09:00:00 – 2022-06-18 18:00:00

Saint-Senoux Ille-et-Vilaine Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Les Ptits lézArts, association culturelle créé en 2007, a lancé la première édition du symposium « LézArts des vallons » en 2021. La deuxième édition peut avoir lieu grâce au soutien de la Région Bretagne dans le cadre de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne.

Les objectifs de notre manifestation :

– Produire des œuvres originales et contemporaines qui deviendront partie prenante d’un cheminement de découverte artistique et ludique à travers les sentiers de randonnées, les forêts et en bordure de Vilaine. Et proposer ainsi une nouvelle offre touristique en valorisant les sentiers de randonnée existants, en enrichissant le patrimoine culturel des vallons de Vilaine.

– Générer des retombées économiques en créant des connexions entre les bords de vilaine (chemin de halage) et les villages accueillants

– Créer des partenariats avec les acteurs locaux et les communes accueillantes, et Créer du lien avec les habitants et les écoles, en les impliquant par des actions de médiations pour faire décoyvrir l’art de la sculpture.

– Promouvoir les axes de circulation doux (voie verte le long de la Vilaine, itinérance fluvial, développement de l’accès par les gares)

– Créer des connexions avec d’autres lieux proposant une offre autour de la thématique de la création

artistique contemporaine sur la Destination Rennes et les Portes de Bretagne.

– Développer un projet territorial sur 4 ans et plus avec une finalité de 15 œuvres réparties sur plusieurs communes et circuits interconnectés sur les vallons de Vilaine.

lezartsdesvallons@gmail.com +33 6 84 61 48 79 http://www.lesptitslezarts.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-25 par CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté