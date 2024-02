Symposium Café psy Rue du Temple Mouriès, vendredi 23 février 2024.

Participez à un café psy organisé par l’association Symposium au Centre Culturel de Mouriès, vendredi 23 février à partir de 19h !

Organisé par l’association Symposium



Le premier thème de ce groupe de parole accompagné par des psychopraticiennes et psychanalystes est LA DEPRESSION un thème sensible qui n’a pas d’âge. Pourquoi je n’y arrive plus, est ce normal d’être si triste alors que j’ai tout pour être heureux, pourquoi je suis en colère, j’ai perdu un proche, est-ce que c’est de famille, je pleure tout le temps… , beaucoup de questions qui nous permettront de partager, d’écouter dans la bienveillance.



Réservation par téléphone au 06 89 89 05 98 ou en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/symposium/evenements/cafe-psy-la-depression-19h00-centre-culturel-mouries



Participation 5€ pour les non adhérents et 2 € pour les adhérents



Adhésion 15 € pour l’année 2024 devenez membre en vous inscrivant sur https://www.helloasso.com/associations/symposium/adhesions/symposium-alpilles-2023 EUR.

Début : 2024-02-23 19:00:00

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur symposium.alpilles@gmail.com

