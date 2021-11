Nantes Pannonica (Salle) Loire-Atlantique, Nantes Symposium – Back to L.A – Saison Pannonica Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Symposium – Back to L.A – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 10 décembre 2021, Nantes. 2021-12-10 Ouverture des portes à 17h30Concert à 18h

Horaire : 18:00

Gratuit : non 8 € / 6 € réduit (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, porteur de la carte blanche, étudiants de moins de 25 ans, intermittent du spectacle, famille nombreuse).BILLETTERIES :- www.pannonica.com- sur place, en fonction des places disponibles Ouverture des portes à 17h30Concert à 18h Concert. Ce soir-là au Pannonica, dés 18h, c’est the club to be en Loire-Atlantique ! Pour cette dernière soirée de l’année le collectif de musiciens Kiosk a carte blanche au Pannonica ! Fédération de musiciens de Loire-Atlantique, Kiosk, en partenariat avec Nantes Jazz Action, prévoit une soirée festive et crée “Symposium”. “Symposium” réunit un collège de musicien.ne.s issu.e.s de diverses esthétiques présentes dans Kiosk pour créer une forme atypique, un grand ensemble surprenant. Mené par le binôme de chercheurs-arrangeurs Victor Michaud et Guillaume Hazebrouck, Symposium s’inspire de la musique de Sun Ra pour extrapôler à partir de quelques-unes de ces pièces emblématiques un univers sonore luxuriant, puissant et singulier. Laurène Pierre-Magnani : vocal ; Morgane Houdemont : violon ; Emilie Chevillard : Harpe ; Alban Darche : saxophones ; Elisabeth Panier : saxophones ;Sven Michel : trombone ; Victor Michaud : Mellophone, arrangement ; Guillaume Hazebrouck : claviers, arrangement ; Rémi Allain : contrebasse ; Will Guthrie : batterie, percussions ; Arnaud Lechantre : batterie, percussions Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 83 87 06 http://www.pannonica.com

