du mardi 11 janvier 2022 au mercredi 12 janvier 2022 à ENM de Villeurbanne

Œuvres et chefs d'œuvres de jeunesse
————————————

### Orchestre symphonique

**Orchestre symphonique de l'ENM – direction** : Nicolas Janot

Dans le cadre « Villeurbanne capitale française de la culture 2022 » placée sous le signe de la jeunesse, l'orchestre symphonique de l'ENM met en avant des œuvres de jeunes compositeurs. Ainsi, vous aurez le plaisir de découvrir 2 pièces composées pour l'occasion par 2 jeunes élèves de l'ENM, Corentin Gluck et Guillaume Dubuisson. Nous n'oublierons pas non plus d'autres compositeurs des siècles passés avec des extraits de la première symphonie de Georges Bizet et le génie précoce de W.A. Mozart dans sa première symphonie composée à l'âge de 8 ans.

ENM de Villeurbanne
46 cours de la République 69100 Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T20:00:00 2022-01-11T21:00:00;2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T21:00:00

