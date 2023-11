Symphonique : la force du destin Salle Gaveau Paris, 26 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 26 novembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. payant

Tarif plein : Cat 1 – 45€ | Cat 2 – 35€ | Cat 3 – 25€ | Cat 4 – 15€

Tarif réduit : 10€

La rencontre destinée, d’un médecin et d’un musicien aux talents reconnus à travers les âges…

Pour Rachmaninov, ce 2ème concerto est synonyme et symbole de renaissance ! Plongé dans une profonde dépression suite aux moqueries qui avaient accueilli sa 1ère Symphonie, le jeune compositeur russe n’a dû son retour à la sérénité qu’au traitement efficace du fameux Dr Dahl (à qui ce concerto est dédié). Un lent balancement de cloches orthodoxes, confié au piano à découvert, ouvre cette œuvre qui n’est qu’une irrésistible ascension vers la lumière, vers la vie enfin retrouvée.

La force du Destin (le Fatum) est un véritable atavisme chez les russes, une chimère obsessionnelle (Tchaïkovsky !), mais c’est Verdi qui en fit un opéra… d’ailleurs créé à Saint-Pétersbourg en 1862. L’ouverture, célèbre pour son impact et sa force dramatique, contient les thèmes les plus significatifs de l’ouvrage.

Nadia Wasiutek est connue pour sa méthode d’apprentissage du solfège à destination des enfants. Elle est aussi une compositrice captivante. Sa Rhapsodie Melancolina, conçue comme une double rhapsodie concertante, vivra ici sa création mondiale.

Enfin, à l’occasion de cette saison anniversaire, Marc Korovitch initie un nouveau rendez-vous : il s’agit de proposer une œuvre sans en révéler le nom ni le compositeur (avant l’écoute), plaçant l’auditeur en état de découverte absolue. Cette expérience s’intitulera « Invitation au voyage ». Quelques indices pour l’œuvre de ce jour ? Elle émane d’un compositeur ukrainien, inconnu chez nous mais vénéré en son pays. Venez participer au voyage…

Salle Gaveau 45-47 rue de la Boétie 75008 Paris

