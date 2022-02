SYMPHONIE POUR PIN-UP EN PLUME MAJEURE La Bellevilloise, 5 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 05 mars 2022

de 19h30 à 23h00

payant

La Symphonie pour pin-up en plume majeure revient à La Bellevilloise samedi 5 mars 2022.

L’Association Amicale New Burlesque et Lolaloo des Bois réinvestissent La Bellevilloise et vous invitent à plonger dans leur univers passionnément burlesque.

1ère partie de soirée:

Extrait du spectacle Symphonie pour Pin-up en Plume Majeure.

Mise en scène et chorégraphie : Lolaloo des Bois

Artistes : Miss Zulma Lala, Carlotta Tatata, Zout, Blanche de Bastille et Jacky Oh La La.

Un Orchestre de Pin-up, est ce que ça swing ?

Cordes, bois, cuivres et percussions; quand le brouhaha des instruments que l’on accorde se tait, tout devient ordonné, précis, harmonieux.

Dans notre cas, tout devient harmonieusement burlesque. Les tissus volent et les corps se dévoilent ! Sous la direction du chef d’orchestre, un véritable dialogue s’opère entre les effeuilleuses et le public. Tour à tour solistes et choristes, les Pin-up font entendre leur mélodie. Dessins, photographies ou autre affiches de femmes fatales, poupées et sex symbols, d’habitude punaisés au mur, vont prendre vie, sous vos yeux ébahies. Une belle et sexy cacophonie!

2e partie de soirée:

Cabaret burlesque avec en special guest MAUD D’AMOUR !

Ouverture des portes : 19h30

Création lumières : Pierre-François Vandamme.

Production : Association Amicale New Burlesque.

L’Association amicale new burlesque bénéficie du soutien de la Maison des Pratiques artistiques amateures.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact : https://www.facebook.com/events/366074145047195

Spectacle musical

Date complète :

2022-03-05T19:30:00+01:00_2022-03-05T23:00:00+01:00