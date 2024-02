Symphonie pour Doudous La Coquille, dimanche 3 mars 2024.

Symphonie pour Doudous La Coquille Dordogne

Spectacle musical à partir de 2 ans / Entrée libre/ boissons et gâteaux

Par l’orchestre d’harmonie de Thiviers et l’artiste plasticienne Carmen Olive

Seront jouées des œuvres mettant en scène des animaux, tels des créatures des mers, éléphant, lion, oiseaux…qui prendront vie sous la forme d’ombres chinoises, créées par l’artiste Carmen Olive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03

Espace culturel

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

