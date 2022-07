Symphonie pastorale

Symphonie pastorale, 10 décembre 2022, . Symphonie pastorale



2022-12-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-10 EUR 8 49 Violoniste exceptionnel, Gidon Kremer prête son archet et sa générosité à ce programme placé par Nikolaj Szeps-Znaider sous le signe de l’offrande, du cadeau. +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2022-23/symphonique/symphonie-pastorale dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville