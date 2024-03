Symphonie Nº7 Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, dimanche 17 mars 2024.

Symphonie Nº7 Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Cette symphonie n°7 est reconnue historiquement à travers son deuxième mouvement L’Adagio un hommage au maître Wagner alors très âgé. À l’annonce de son décès, Bruckner modifie la fin du mouvement pour insérer un choral funèbre aux cuivres.

Cette œuvre atteint son paroxysme dans la longueur et l’étirement des lignes musicales pour aboutir à une grande forme de soixante-six minutes. Bruckner élabore ses symphonies à partir du principe structurel d’une cellule mère, laquelle féconde les différents mouvements et triomphe en conclusion.

Caractéristique du langage musical de Bruckner, ce travail sur le temps très construit demande une maîtrise individuelle mais aussi collective et une concentration extrême pour la formation en grand symphonique de l’Orchestre de Mâcon. La création d’un son et d’une couleur globale est impérative pour donner une cohérence organique à cette œuvre forte et puissante.

Un véritable défi. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 17:10:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Symphonie Nº7 Mâcon a été mis à jour le 2024-03-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)