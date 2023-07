Symphonie fantastique Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Symphonie fantastique Maison de la Radio et de la Musique Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. payant De 7 à 20€. Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert jeune public avec l’Orchestre national de France. Partez à la découverte de la Symphonie Fantastique composée par le tumultueux Berlioz pour sa muse Harriet Smithson ! Raconté par la pétillante Laure Grandbesançon, autrice du passionnant podcast de France Inter, Les Odyssées, ce chef-d’œuvre du romantisme sera présenté par l’Orchestre National de France à travers des extraits savamment choisis. HECTOR BERLIOZ

Symphonie fantastique LAURE GRANDBESANÇON texte original, récitante

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

CRISTIAN MĂCELARU direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/symphonie-fantastique contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228884364420

