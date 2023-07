Symphonie Fantastique, Gardiner / Kantorow Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Symphonie Fantastique, Gardiner / Kantorow Maison de la Radio et de la Musique Paris, 16 juillet 2023, Paris. Le dimanche 16 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant De 10€ à 67€ Venez vivre une expérience musicale exceptionnelle le 16 juillet à l’Auditorium avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Sir John Eliot Gardiner, qui vous transportera dans les couleurs et les émotions du XIXe siècle à travers la Symphonie fantastique de Berlioz Figure illustre du mouvement qu’on appelle baroque, Sir John Eliot Gardiner aborde le répertoire du XIXe siècle avec le même désir de retrouver les couleurs, le style et les phrasés de la musique de cette époque. C’est avec l’Orchestre philharmonique de Radio France, dont il est devenu un partenaire familier, qu’il interprète ici la Symphonie fantastique de Berlioz, une œuvre qu’il a enregistrée dans la salle de l’ancien Conservatoire, à Paris, où elle fut créée en 1830.

Cette symphonie à jamais audacieuse et inouïe sera précédée du Quatrième Concerto pour piano de Beethoven, musicien vénéré par Berlioz. Le jeune virtuose français Alexandre Kantorow, Premier prix et Médaille d’or du Concours Tchaïkovski 2019, interprétera cette partition qui compte parmi les plus lyriques du grand Ludwig. LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano et orchestre n° 4 en sol Majeur op. 58 HECTOR BERLIOZ

Symphonie fantastique ALEXANDRE KANTOROW piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SIR JOHN ELIOT GARDINER direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/gardiner CONTACT.BILLETTERIE@RADIOFRANCE.COM https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228917042464

Christophe Abramowitz Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la Radio et de la Musique Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/