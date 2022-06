Symphonie fantastique de Berlioz – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. Symphonie fantastique de Berlioz + Concerto piano par Rudolf Buchbinder Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme :Johannes Brahms (1833-1897) : Concerto pour piano n° 2 – 48 min. – Rudolf Buchbinder, piano Hector Berlioz (1803-1869) : Symphonie fantastique – 50 min. Sascha Goetzel, direction Le pianiste Rudolf Buchbinder ouvre le concert avec l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Brahms : le Deuxième Concerto pour piano. En quatre mouvements, son développement beethovénien lui assure la carrure et le souffle d’une symphonie. L’idée de la Symphonie fantastique naît du coup de foudre de Berlioz pour une comédienne shakespearienne. Après avoir échoué à la séduire par ses lettres, il décide d’essayer de la conquérir par sa musique. Cette passion dévorante sera la source d’inventions instrumentales incroyables qui culminent dans l’atmosphère fantastique du final. Véritable déclaration d’amour, cette œuvre magistrale sera dirigée par Sascha Goetzel, le nouveau directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

