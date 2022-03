SYMPHONIE D’UN AUTRE MONDE NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE / ZAHIA ZIOUANI MAISON DE LA MUSIQUE Maison de la musique de Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Jazz, world, classique, improvisation ? Il faut déchirer les étiquettes pour écouter les géographies musicales de Naïssam Jalal. Elle se saisit de la beauté et des violences du monde pour inventer de quoi enchanter demain : « Nous avons tous le sentiment qu’il nous faut d’urgence imaginer un autre monde ». Et, comme elle, « de le façonner dans l’argile de nos rêves », « de remettre un peu de lumière dans notre quotidien ». Jamais la musique envoûtante de Naïssam Jalal n’a sonné plus nécessaire qu’aujourd’hui. Le combat, même inégal, n’est jamais complètement perdu. Durée : 1h15 Orchestre Symphonique Divertimento Direction Zahia Ziouani COMPOSITION, FLÛTE, NAY, VOIX Naïssam Jalal SAXOPHONES TÉNOR ET SOPRANO, PERCUSSIONS Mehdi Chaïb GUITARE, VIOLONCELLE Karsten Hochapfel CONTREBASSE Damien Varaillon BATTERIE Arnaud Dolmen Naïssam Jalal est artiste associée à la Maison de la musique de Nanterre DIMANCHE 3 AVRIL À 16H30 DE 5 À 25 € ACHETER EN LIGNE BORD DE PLATEAU Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Nouveau projet, nouvelle incarnation de Naïssam Jalal et de son quintet multiculturel Rhythms of Resistance, associés à l’orchestre symphonique Divertimento dirigé par Zahia Ziouani. Maison de la musique de Nanterre 8, rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre Hauts-de-Seine

