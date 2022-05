SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André, 19 août 2022, La Côte-Saint-André. SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE / Festival Berlioz Cour du château Louis XI 23 rue des Remparts La Côte-Saint-André

2022-08-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-19 Cour du château Louis XI 23 rue des Remparts

La Côte-Saint-André Isère Concert symphonique

Invitée pour la première fois au festival, la cheffe israëlo-brésilienne Debora Waldman, aux commandes de l’Orchestre national de Lyon, nous embarque pour une grande traversée de Rome à New York. Cour du château Louis XI 23 rue des Remparts La Côte-Saint-André

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu La Côte-Saint-André Adresse Cour du château Louis XI 23 rue des Remparts Ville La Côte-Saint-André lieuville Cour du château Louis XI 23 rue des Remparts La Côte-Saint-André Departement Isère

La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-cote-saint-andre/

SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André 2022-08-19 was last modified: by SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André 19 août 2022 Isère La Côte-Saint-André

La Côte-Saint-André Isère