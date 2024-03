Symphonie Digitale Vibrations Artisanales à l’Atelier de Lutherie Caen, vendredi 5 avril 2024.

Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’Art, l’Atelier de lutherie Les Éclisses, situé dans le centre-ville de Caen, ouvre ses portes au public. Atelier fondé en 1984, il est désormais une véritable institution dans la vie culturelle caennaise. Venez rencontrer nos luthiers et cet art méconnu qu’est la lutherie la fabrication d’instruments à cordes, frottées. Au cours de ces portes ouvertes, vous pourrez notamment apprendre les étapes de fabrication d’un violon et d’un archet, les origines de cet instrument et plus largement, du quatuor à cordes, mais aussi observer les luthiers en plein travail vous racontant ce qui les a mené à se diriger vers cette profession. Ils partageront avec vous leurs bonnes pratiques pour conserver votre instrument le plus longtemps dans le meilleur état possible nettoyage, changement des cordes, pose d’un chevalet et réglages. Puis, vous apprendrez le vocabulaire spécifique des luthiers qu’est-ce qu’une orthèse, une âme, une enture; mais aussi toutes les essences de bois utilisées pour chaque partie de l’instrument épicéa, érable, ou encore pernambouc pour les archets ! Enfin, vous pourrez vous laisser porter par l’histoire de la lutherie, depuis Andrea Amati vers Jean-Baptiste Vuillaume, en passant par le légendaire Antonio Stradivari, les luthiers vous guideront depuis les prémices de la lutherie vers son intégration dans l’artisanat actuel. à noter le vendredi 05 avril 2024, la journée est réservée aux groupes scolaires entre 09:00 et 16:00 et l’Atelier est uniquement accessible sur réservation sur ces créneaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:00:00

fin : 2024-04-05 16:00:00

15 Rue Demolombe

Caen 14000 Calvados Normandie antoine.lescombe@luthier-caen.fr

