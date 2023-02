SYMPHONIE AVEC ORGUE ORCHESTRE PASDELOUP GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 18 février 2023, PARIS.

SYMPHONIE AVEC ORGUE ORCHESTRE PASDELOUP GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 15:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 12.0 à 46.2 euros.

ASSOCIATION DES CONCERTS PASDELOUP (L-R-21-9110) présente : ce concert. La Symphonie « avec orgue », sans doute l’un des œuvres les plus jouées de Saint-Saëns et, indiscutablement, sa symphonie la plus célèbre, donnée par l’Orchestre Pasdeloup dans un programme de musique française qui fait honneur aux claviers avec également l’étourdissante marimbiste Adélaïde Ferrière. Orchestre Pasdeloup Monika Woliñska, direction Adélaïde Ferrière, percussions Mathias Lecomte, orgue Programme : Ravel (Boléro) ; Sarasate (Fantaisie sur Carmen (transcription pour marimba)) ; Canat de Chizy (Intrada) ; Dukas (L’Apprenti sorcier) ; Saint-Saëns (Symphonie n° 3 « Avec orgue »)Ouverture des portes une heure avant le début du concertAccès personnes à mobilité réduite : 01 44 84 44 84 Orchestre Pasdeloup Orchestre Pasdeloup

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

ASSOCIATION DES CONCERTS PASDELOUP (L-R-21-9110) présente : ce concert. La Symphonie « avec orgue », sans doute l’un des œuvres les plus jouées de Saint-Saëns et, indiscutablement, sa symphonie la plus célèbre, donnée par l’Orchestre Pasdeloup dans un programme de musique française qui fait honneur aux claviers avec également l’étourdissante marimbiste Adélaïde Ferrière.

Orchestre Pasdeloup

Monika Woliñska, direction

Adélaïde Ferrière, percussions

Mathias Lecomte, orgue

Programme :

Ravel (Boléro) ; Sarasate (Fantaisie sur Carmen (transcription pour marimba)) ; Canat de Chizy (Intrada) ; Dukas (L’Apprenti sorcier) ; Saint-Saëns (Symphonie n° 3 « Avec orgue »)

Ouverture des portes une heure avant le début du concert

Accès personnes à mobilité réduite : 01 44 84 44 84.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici