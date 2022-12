Symphonie alpestre, Vilde Frang / Mikko Franck Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Symphonie alpestre, Vilde Frang / Mikko Franck Maison de la Radio et de la Musique, 16 juin 2023, Paris. Le vendredi 16 juin 2023

de 20h00 à 22h00

. payant de 10 à 67€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert consacré aux partitions symphoniques de Richard Strauss. EDWARD ELGAR

Concerto pour violon et orchestre RICHARD STRAUSS

Symphonie alpestre VILDE FRANG violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction AVANT-CONCERT À 19H EN PARTENARIAT AVEC LA BNF, PRÉSENTATION DU MANUSCRIT AUTOGRAPHE DE LA SYMPHONIE ALPESTRE DE STRAUSS Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/symphonie-alpestre-vilde-frang-mikko-franck https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816067

