Symphonic swing La Marbrerie, 21 mai 2023, Montreuil.

Le dimanche 21 mai 2023

de 16h00 à 19h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR Prévente : 9 EUR

L’orchestre Senza Sordini invite le trio Seyer – Charry – Guillois

Au printemps 2021, au détour d’une soirée musicale généreusement arrosée au Charlie et sa bière à 2 balles, zinc parisien emblématique des soirées swing et du houblon bon marché, un chef d’orchestre passionné de jazz, son premier violon solo récemment converti à la cause et un guitariste intrépide ont imaginé un projet plein de panache.

Quelques mois et une dizaine d’arrangements plus tard, les musiciens de l’orchestre Senza Sordini, amateurs passionnés de divers horizons, plutôt habitués aux symphonies ou aux ouvertures d’opéra, découvraient sur leurs pupitres, abasourdi, des partitions aux couleurs exotiques. Des standards de Django Reinhardt, Loulou Gasté ou Dorado Schmitt, arrangés pour formation symphonique par leur chef d’orchestre, Alain Gourdeau, prirent peu à peu forme, à mesure que violons, flûtes et cors s’acclimataient à une musique qui leur était jusqu’alors méconnue.

Solistique cerise sur le gâteau, le trio composé de Barthélemy Seyer (guitare), Arsène Charry (guitare) et Tom Guillois (contrebasse), musiciens issus de la scène jazz parisienne, vint donner sa touche finale à cette odyssée orchestrale…

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

