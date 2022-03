Symphonic Dances Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium, 21 avril 2022, Boulogne-Billancourt.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, le jeudi 21 avril à 20:00

**Concert symphonique** John Adams, Lollapalooza Leonard Bernstein, Symphonic Dances from West Side Story Aaron Copland, Fanfare for à Common Man George Gershwin, Cuba Overture William Grant Still, Archaic Ritual Autour de l’œuvre phare de la comédie musicale, l’orchestre symphonique en grand effectif vous convie à une soirée festive sous le signe de la musique nord-américaine. Venez vibrer aux accents solennels de la Fanfare d’Aaron Copland, dans la grande tradition américaine ; laissez-vous porter par les rythmes virevoltants des danses de West Side Story de Leonard Bernstein et par l’Ouverture cubaine de George Gershwin ; enfin venez découvrir les bizarreries de Lollapalooza du compositeur contemporain John Adams et succombez à l’envoutement du Rituel archaïque du compositeur afro-américain William Grant Still, encore méconnu en Europe. Orchestre Symphonique du CRR Jean-Luc Tourret, direction

Entrée gratuite sur réservation

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine



2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T21:30:00