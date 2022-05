Symphonia Harmoniæ Cælestium Revelationum – François Chaignaud, Marie-Pierre Brébant Théâtre d’Orléans, 21 juin 2022, Orléans.

**Chorégraphe, danseur, historien, chanteur… Au fil de ses créations les plus diverses, François Chaignaud, homme de toutes les métamorphoses, s’est construit un personnage qui défie les genres et les catégorisations.** [Découvrez des images du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=ahkqxigAJOM&feature=youtu.be) On se souvient encore de son dernier passage à Orléans lors du festival Soirées performances 2019 avec Romances Inciertos. Dans cette _Symphonia_…, il nous offre, accompagné de Marie-Pierre Brébant, musicienne et claveciniste iconoclaste, une immersion dans les sonorités intemporelles de Hildegarde de Bingen, à mi-chemin entre le concert grégorien, l’installation méditative et la chorégraphie. Religieuse bénédictine mystique du XIIe siècle, cette femme mystérieuse et visionnaire qui fut aussi théologienne, médecin et musicienne a composé des dizaines de chants sacrés. Monodies adaptées ici pour voix et bandura, instrument ukrainien dont le son évoque à la fois la harpe et la cithare, cette performance s’appuie sur la mémoire d’un répertoire, d’une histoire et de manuscrits qui illuminent notre présent et nous donnent accès à un monde disparu, à la fois magique et inaccessible − **Conception, interprétation François Chaignaud, Marie-Pierre Brébant** D’après l’œuvre musicale de Hildegarde de Bingen (1098-1179) Adaptation musicaleMarie-Pierre Brébant Scénographie Arthur Hoffner Collaboration artistique Sarah Chaumette Costumes Cédrick Debeuf, Loïs Heckendorn Tatouages Création Loïs Heckendorn Impression Micka Arasco Prosodie latine Angela Cossu Création Lumière Philippe Gladieux, Anthony Merlaud Création, mise en espace sonore Christophe Hauser Régie générale Anthony Merlaud, François Boulet − **Mardi 21 juin** 20h30 − Salle Barrault Tarif B (tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html)) ou Tarif C (tarifs de 5€ à 20€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html)) si achat simultané des spectacles [t u m u l u s](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/empty-59.html?article=2403) et [Symphonia Harmoniæ Cælestium Revelationum](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/symphonia-harmoni-c-lestium-revelationum-59.html?article=2470) Durée 2h30 environ – Tout public, à partir de 12 ans

