SYMFONIA PIESNI ZALOSNYCH LE ZEF LE MERLAN. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:30 (2023-06-02 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. THEATRE DES SOURCES (n°1-1119531/n°2-1119532/n°3-1119533) PRESENTE : ce spectacle. Kader Attou découvre, bouleversé, la Symphonie n°3 dite des chants plaintifs du compositeur polonais Henryk Górecki, écrite en hommage aux victimes du nazisme. En 2010, il crée Symfonia Pieœni ¿a³osnych, avec le désir d'inscrire sa danse dans la puissance émotionnelle de cette partition.Accès personnes à mobilité réduite : 01 71 10 73 70

