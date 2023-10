Visite de la Ressourcerie d’Evin-malmaison SYMEVAD 60 rue Mirabeau Prolongée Évin-Malmaison Catégories d’Évènement: Évin-Malmaison

Pas-de-Calais Visite de la Ressourcerie d’Evin-malmaison SYMEVAD 60 rue Mirabeau Prolongée Évin-Malmaison, 20 octobre 2023, Évin-Malmaison. Visite de la Ressourcerie d’Evin-malmaison Vendredi 20 octobre, 14h00 SYMEVAD 60 rue Mirabeau Prolongée Il se peut que vous ayez déjà flâner dans les allées des magasins de la Ressourcerie mais savez-vous vraiment ce qu’il se passe dans nos ateliers ?

Pour le savoir nous vous proposons de découvrir le circuit d’un meuble ou tout autre objet pris en charge par nos Ressourcerie.

A partir de 6 ans

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

