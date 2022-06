Sylvothérapie Thann, 15 juillet 2022, Thann.

Sylvothérapie Thann

2022-07-15 – 2022-07-15

Thann 68800

EUR Bien plus que de simples balades en forêt, il s’agit de s’immerger en pleine nature, tout en prêtant attention à vos sens et au moment présent. Lors de cette sortie, nous vous invitons à profiter des bienfaits des arbres et à expérimenter des outils de bien-être. Un moment de détente garanti !

Thann

