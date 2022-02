Sylvothérapie pour les familles avec Bettina Lanchais Forges-les-Eaux, 21 juillet 2022, Forges-les-Eaux.

Sylvothérapie pour les familles avec Bettina Lanchais Forges-les-Eaux

2022-07-21 – 2022-07-21

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Les arbres sont créateurs d’oxygène : Nous serons invités à nous reconnecter à notre respiration avec eux, inspire….. expire…. pour nous détendre et nous apaiser; Et comme eux, à nous nous enracinerons pour développer notre concentration. Nous aiguiserons aussi nos 5 sens pour faire leur connaissance, et nous émerveiller de la nature, puis nous leurs confierons nos secrets en les enlaçant tendrement.

Enfants à partir de 5 ans

Durée : 2h – Nombre de participants maximum : 12

Tarif de l’atelier : Adulte : 12 € – de 12 à 18 ans : 8€ – Gratuit de 5 à 11 ans

Entrée du jardin : 7€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

S’inscrire auprès du « Crapaud à Trois Pattes ».

Les arbres sont créateurs d’oxygène : Nous serons invités à nous reconnecter à notre respiration avec eux, inspire….. expire…. pour nous détendre et nous apaiser; Et comme eux, à nous nous enracinerons pour développer notre concentration. Nous…

Les arbres sont créateurs d’oxygène : Nous serons invités à nous reconnecter à notre respiration avec eux, inspire….. expire…. pour nous détendre et nous apaiser; Et comme eux, à nous nous enracinerons pour développer notre concentration. Nous aiguiserons aussi nos 5 sens pour faire leur connaissance, et nous émerveiller de la nature, puis nous leurs confierons nos secrets en les enlaçant tendrement.

Enfants à partir de 5 ans

Durée : 2h – Nombre de participants maximum : 12

Tarif de l’atelier : Adulte : 12 € – de 12 à 18 ans : 8€ – Gratuit de 5 à 11 ans

Entrée du jardin : 7€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

S’inscrire auprès du « Crapaud à Trois Pattes ».

Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-02-15 par