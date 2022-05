Sylvothérapie pour les familles

Sylvothérapie pour les familles, 16 août 2022, . Sylvothérapie pour les familles

2022-08-16 – 2022-08-16 Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Animé par Bettina Lanchais, sylvothérapeute.

« Le super pouvoir des arbres ». Les arbres sont créateurs d’oxygène : nous serons invités à nous reconnecter à notre respiration avec eux, pour nous détendre et… dernière mise à jour : 2022-04-02 par

