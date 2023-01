SYLVOTHÉRAPIE: IMMERSION SENSORIELLE ET ÉNERGÉTIQUE Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle

SYLVOTHÉRAPIE: IMMERSION SENSORIELLE ET ÉNERGÉTIQUE 24 rue du Saint-Quentin Montigny-lès-Metz Moselle

2023-01-29 13:30:00 – 2023-01-29 17:00:00

Moselle Montigny-lès-Metz 42 EUR Profitez pleinement des bienfaits des arbres pour vous déconnecter, laisser éclore votre créativité, partager un moment inspirant et ressourçant. Vous irez à la rencontre de la forêt autrement par différentes invitations: marche de pleine conscience – ancrage – respiration et connexion avec les arbres – méditation – détente sensorielle – créations sylvatiques, le tout clôturé par un goûter convivial tiré du sac.

Transmission des consignes par mail au préalable aux participants et précision du lieu exact de rendez-vous par téléphone.

Sortie adaptable aux personnes ne situation de handicap.

Sylvothérapeute, guide nature certifié Qualinat et Valeurs Parc (pour le Parc Naturel Régional de Lorraine). contact@harmonyecoching.com +33 6 63 02 73 59 https://harmonyecoaching.com/ Montigny-lès-Metz

