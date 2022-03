Sylvothérapie – Groupe – L’arbre de vie Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Sylvothérapie – Groupe – L’arbre de vie Clohars-Carnoët, 4 juin 2022, Clohars-Carnoët. Sylvothérapie – Groupe – L’arbre de vie Clohars-Carnoët

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-04 12:00:00

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Finistère Lors d’une immersion en forêt de 2h30 environ, en groupe de 8 personnes maximum, laissez-vous guider par la forêt et créez votre arbre de vie. cecile@aman-sylvotherapie.fr +33 6 47 90 62 22 Lors d’une immersion en forêt de 2h30 environ, en groupe de 8 personnes maximum, laissez-vous guider par la forêt et créez votre arbre de vie. Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Ville Clohars-Carnoët lieuville Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Sylvothérapie – Groupe – L’arbre de vie Clohars-Carnoët 2022-06-04 was last modified: by Sylvothérapie – Groupe – L’arbre de vie Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 4 juin 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère