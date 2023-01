Sylvothérapie – Groupe – Découverte sensorielle de la forêt Rédené Rédené Catégories d’Évènement: Finistère

Rédené

Sylvothérapie – Groupe – Découverte sensorielle de la forêt Rédené, 19 février 2023, Rédené . Sylvothérapie – Groupe – Découverte sensorielle de la forêt non encore défini Rédené Finistère

2023-02-19 14:30:00 – 2023-02-19 17:00:00 Rédené

Finistère Lors d’une immersion en forêt de 2h30 environ, en groupe de 8 personnes maximum, laissez-vous guider et partez à la redécouverte de la forêt en utilisant vos 5 sens. Lors d’une promenade ponctuée de pauses sensorielles, méditatives ou créatives, laissez votre mental de côté, au profit de vos sensations et ressentis.

Détente assurée!

Lenteur, contemplation et relaxation seront au programme de ce moment suspendu. Rédené

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Rédené Autres Lieu Rédené Adresse non encore défini Rédené Finistère Ville Rédené lieuville Rédené Departement Finistère

Rédené Rédené Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redene/

Sylvothérapie – Groupe – Découverte sensorielle de la forêt Rédené 2023-02-19 was last modified: by Sylvothérapie – Groupe – Découverte sensorielle de la forêt Rédené Rédené 19 février 2023 finistère non encore défini Rédené Finistère Rédené

Rédené Finistère