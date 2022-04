Sylvothérapie : Forêt des sens Croix-Mare Croix-Mare Catégories d’évènement: Croix-Mare

Croix-Mare Seine-Maritime Croix-Mare Raphäelle, guide, sylvothérapeute et praticienne en Santé-Humaniste, vous emmène au cœur du Val au Cesne pour une sortie sensorielle en pleine nature. Laissez la forêt de ce site naturel d’exception vous enchanter et mettre tous vos sens en éveil.

