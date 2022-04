SYLVOTHÉRAPIE EN FORÊT D’ÉCAULT Saint-Étienne-au-Mont Saint-Étienne-au-Mont Catégorie d’évènement: Saint-Étienne-au-Mont

Forêt d’Ecault Saint-Étienne-au-Mont Pas-de-Calais Saint-Étienne-au-Mont Un parcours en forêt où vous retrouvez la détente, le lâcher-prise et l’apaisement !

Profitez de l'énergie de la nature et du printemps. Les arbres sont là pour vous. La coach respiration vous aide à baisser votre niveau de stress…effet garanti !! Places limitées / Sur réservation +33 6 11 65 15 55 http://sylvotherapie-hautsdefrance.com/

