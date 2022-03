SYLVOTHERAPIE – Burnout : instant de répit Clohars-Carnoët, 27 mars 2022, Clohars-Carnoët.

Pendant 2h30 environ, laissez-vous guider, et profitez des bienfaits de la forêt et d’un moment juste pour vous. Au programme : lenteur, émerveillement, introspection et bien-être.

cecile@aman-sylvotherapie.fr +33 6 47 90 62 22

