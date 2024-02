Sylvothérapie Bain de forêt avec les éléments Eu, dimanche 9 juin 2024.

Sylvothérapie Bain de forêt avec les éléments Eu Seine-Maritime

Retrouvez Vitalité et détente, ressourcés par les 4 éléments donnant vie aux arbres la Terre, l’Eau (Racines), l’Air et le Feu (Soleil), dont nous intégrerons les bienfaits par des pratiques sensorielles d’ancrage, respiration, marche, mouvements, rencontre avec les arbres et mini land-Art.

Date : 2024-06-09 14:30:00

Début : 2024-06-09 14:30:00

fin : 2024-06-09

Précisé au moment de la réservation

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie bettinalanchais@gmail.com

