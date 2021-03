Sylvothérapie – bain de forêt à Coublanc, 28 mars 2021-28 mars 2021, Coublanc.

Sylvothérapie – bain de forêt à Coublanc 2021-03-28 – 2021-03-28

Coublanc 71170 Coublanc

35 35 EUR Un bain de forêt c’ est quoi ?

Appelé aussi « Shinrin-Yoku », c’ est une pratique japonaise qui invite à ralentir et relaxer, tout en redécouvrant la nature par le plaisir des sens.

C’est une fusion entre la présence et la marche en forêt. Cela se déroule sur un chemin, un parcours forestier, choisi et étudié par le guide.

C’est une marche lente, qui a pour but de redécouvrir le plaisir de la nature, ponctuée par des invitations guidées, en pleine conscience.

Vous êtes amenés à expérimenter l’ environnement proche de la forêt, en portant une attention particulière aux interactions avec nos sens.

Prévoir vêtements adaptés à la saison, chaussures de marche pour la forêt, bouteille d’ eau, plaid ou autre pour s’asseoir si besoin, sourire et bienveillance …

Adapté à tout public adulte. Parcours facile.

Confirmez votre inscription par mail à olivier@kanwita.com ou au 06 03 58 14 76

+ d’ infos sur les sorties nature sur www.kanwita.com

olivier@kanwita.com http://www.kanwita.com/

Un bain de forêt c’ est quoi ?

Appelé aussi « Shinrin-Yoku », c’ est une pratique japonaise qui invite à ralentir et relaxer, tout en redécouvrant la nature par le plaisir des sens.

C’est une fusion entre la présence et la marche en forêt. Cela se déroule sur un chemin, un parcours forestier, choisi et étudié par le guide.

C’est une marche lente, qui a pour but de redécouvrir le plaisir de la nature, ponctuée par des invitations guidées, en pleine conscience.

Vous êtes amenés à expérimenter l’ environnement proche de la forêt, en portant une attention particulière aux interactions avec nos sens.

Prévoir vêtements adaptés à la saison, chaussures de marche pour la forêt, bouteille d’ eau, plaid ou autre pour s’asseoir si besoin, sourire et bienveillance …

Adapté à tout public adulte. Parcours facile.

Confirmez votre inscription par mail à olivier@kanwita.com ou au 06 03 58 14 76

+ d’ infos sur les sorties nature sur www.kanwita.com